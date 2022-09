FCI Marche: gli appuntamenti del 10 e 11 settembre

FCI Marche: 10 e 11 settembre con il Memorial Paolo Fratini, la Fratesca Baby Mtb e la rappresentativa regionale al via del Memorial Maurizio Degli Stefani

PORTO SANT’ELPIDIO – Dopo il rinvio forzato a causa delle condizioni meteo lo scorso 10 aprile, la Corsa per Ricordare Paolo Fratini-Trofeo Guneson per giovanissimi under 13 è nuovamente alla soglia. Sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, si attende lo spettacolo offerto dai baby campioncini del pedale di età compresa tra i 7 e i 12 anni in ricordo di Paolo Fratini, figura di spicco del ciclismo federale e tra i dirigenti storici del Gran Premio Capodarco. Per tutti i baby partecipanti appuntamento a sabato 10 settembre con ritrovo alle 13:30 lungomare Trieste allo chalet Guneson e prima partenza prevista alle 15:00.

RECANATI – Prende forma a Recanati l’organizzazione della Fratesca Baby Mtb a cura della Recanati Bike Team. Domenica 11 settembre sono attesi un gran numero di bambini, tra i 7 e i 12 anni, in sella a una mountain bike impegnati nella struttura del Bike Park la Fratesca. Con ritrovo alle 15:00 e inizio delle batterie di gara alle 16:30, è stato predisposto un percorso interamente sterrato all’interno del parco con erba, ghiaia, ostacoli artificiali e naturali.

RAPPR. REGIONALE – Trasferta in Veneto domenica 11 settembre per la rappresentativa regionale FCI Marche degli allievi, diretta dal tecnico Stefano Vitellozzi, con ragazzi del fuoristrada in una competizione su strada nella pianura veneta ma con tratti di sterrato da superare sotto il segno della multidisciplinarietà e dell’integrazione tra i due settori. Al via di questa corsa (Memorial Maurizio Degli Stefani) sulle strade del padovano a Carceri gli atleti Michele Affricani (Bici Adventure Team), Pierpaolo Benedetti (Recanati Bike Team), Michele Campolucci (Velo Club Cicli Cingolani), Filippo Cardinali (Recanati Bike Team), Riccardo Cervellini (Superbike Team), Morgan Dubini (Superbike Team) e Cristian Vittori (Polisportiva Morrovallese), con al seguito il componente della commissione regionale fuoristrada Fabrizio Michelini.