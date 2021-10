FCI Marche: Marco Fermanelli vince a Fighille, giovanissimi a Porto Sant’Elpidio

FCI Marche: Marco Fermanelli vincente a Fighille, giovanissimi in passerella sul lungomare di Porto Sant’Elpidio

FIGHILLE – E’ stato Marco Fermanelli della SCAP Trodica di Morrovalle a conquistare il podio più alto del 17°Giro dei Paesi del Comune di Citernam organizzato dall’Unione Ciclistica Citta di Castello con la collaborazione del Team Fortebraccio e della Sagra della Ciaccia Fritta di Fighille, località umbra alle porte di Città di Castello. Fermanelli ha anticipato allo sprint su uno strappo in salita Lorenzo Di Camillo (Gulp Pool Val Vibrata) e Lorenzo Pellegrini (Valdarno Regia Congressi). Tra i protagonisti di questa gara anche il campione regionale FCI Marche Giulio Pellizzari (atleta di Camerino in forza all’UC Foligno e di recente in maglia azzurra agli europei juniores di Trento nella prova in linea) autore di un assolo fino a guadagnare 40 secondi negli ultimi dieci chilometri. Successivamente il gruppo dei migliori ha ricucito lo strappo sull’attaccante prima dello spunto vincente di Fermanelli (originario di Montecosaro, al secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in Puglia al Giro Ciclistico del Lago di Varano). Ottavo posto al traguardo per Riccardo Truffellini della Reda Mokador-Pedale Chiaravallese. Oltre alla SCAP Trodica di Morrovalle e alla Reda Mokador-Pedale Chiaravallese, la corsa umbra ha fatto registrare la presenza delle altre compagini marchigiane Fonte Collina-Studio Latini e Sidermec-F.lli Vitali.

PORTO SANT’ELPIDIO – Grande successo ha riscosso il Gran Premio Vpm Distribuzione con l’organizzatore Orfeo Mazzante dell’UC Porto Sant’Elpidio più che soddisfatto di questa prima edizione dedicata ai giovanissimi under 13, concertata con il GC Mtb Porto Sant’Elpidio di Sauro Mazzante e con l’alto patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio. Le sei gare, dai G1 ai G6, si sono svolte presso il lungomare elpidiense su un circuito di 900 metri da ripetere più volte in base all’età di ogni singolo partecipante con le vittorie di categoria, sia al maschile che al femminile, ad appannaggio di Cristian Savoretti (SC Potentia Rinascita) tra i G1, Lorenzo Carlini (SC Potentia Rinascita) e Alice Pierangelini (Team Studio Moda) tra i G2, Daniele Abate (SC Pedale Chiaravallese) e Isabel Buldorini (SC Potentia Rinascita) tra i G3, Andrea Manoni (SC Pedale Chiaravallese) e Vittoria Pacini (OP Bike) tra i G4, Davide Sdruccioli (Alma Juventus Fano) e Letizia Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano) tra i G5, Edoardo Fiorini (SC Pedale Chiaravallese) e Vivian Micheloni (SC Potentia Rinascita) tra i G6.