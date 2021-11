FCI Marche: work in progress per il Memorial Giancarlo Ceccacci e per il Cesane Enduro Race

CICLOCROSS – Puntuale e immancabile come sempre nei mesi autunnali torna il Memorial Giancarlo Ceccacci a Pianello d’Ostra il cui clou si avrà domenica 14 novembre. Alla sesta edizione verrà dedicata una particolare attenzione organizzativa visto che coincide quella della ripresa post pandemia. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ostra, il Gruppo Sportivo Pianello coordina tutta l’organizzazione da anni e sta curando al meglio ogni dettaglio per asssicurarsi il più ampio successo, a fronte di un cospicuo numero di partecipanti (più di 200) da tutte le Marche e dalle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Piemonte. Il nuovo quartier generale della manifestazione, valevole come terza prova dell’Adriatico Cross Tour 2021-2022 è la Cantina Boccafosca, nelle cui vicinanze è stato allestito il percorso di 2300 metri, veloce ma non particolarmente duro con alcuni punti tecnici. Solo la partenza e l’arrivo sono su asfalto in via Santa Maria Apparve.

Ritrovo alle 8:00 a Pianello d’Ostra sulla strada statale 360 Arceviese presso la Cantina Boccafosca.

Verifica iscrizioni fino alle 9:30.

Riunione tecnica alle 9:45.

Prima partenza ore 10:00 juniores, donne open, donne master, master 4-5-6 over (40 minuti).

Seconda partenza ore 10:45 under 23, élite, élite sport, master 1-2-3 (60 minuti).

Terza partenza ore 12:00 esordienti-allievi uomini e donne (30 minuti).

Terza partenza bis ore 12:10 G6 uomini e donne (20 minuti).

ENDURO – A Fossombrone si stanno per accendere i motori all’evento Enduro Cesane Race, la gara valevole per il campionato regionale Enduro Marche Series di cui è ultima prova. L’organizzazione è curata dal sodalizio Mtb Sorci Verdi. Spettacolo assicurato domenica 14 novembre per i tanti praticanti del fuoristrada estremo impegnati su tre prove speciali cronometrate in un percorso di 29 chilometri e 1250 metri di dislivello compresi i trasferimenti (la prima PS denominata “Wave” la seconda PS “Sorciverdi Freeride” e la terza PS “New 137 Bis”) presso il Monte delle Cesane. L’evento è aperto a tutte le categorie agonistiche e amatoriali, allievi ed esordienti impegnati solo nelle prove speciali Sorciverdi Freeride e New 137 Bis. La partenza è prevista alle 9:00 nel centro di Fossombrone in corso Giuseppe Garibaldi.