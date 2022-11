Fermana-Alessandria 0-0, i canarini falliscono un rigore nel finale

Al Bruno Recchioni di Fermo termina 0-0 la sfida tra Fermana e Alessandria con tante recriminazioni per i padroni di casa.

Un pareggio che non può non lasciare l’amaro in bocca alla formazione allenata da Protti, soprattutto per la clamorosa chance del penalty concesso ad un minuto dal termine, che Fischnaller ha spedito sopra la traversa. Quella tra canarini ed grigi non é stata una gara avvincente, la Fermana nella prima frazione poteva sbloccarla sempre con Fischnaller ma Baldi di testa ha salvato sulla linea. Nella ripresa i gialloblu c’hanno provato pur senza creare particolari pericoli alla porta avversaria. Poi l’occasione del rigore che grida vendetta.

FERMANA-ALESSANDRIA 0-0 (p.t. 0-0)

FERMANA (4-3-3) Nardi; Eleuteri (33’st Gkertsos), Pellizzari, Spedalieri, De Nuzzo; Scorza (22’st Graziano), Giandonato, Misuraca (33’st Nannelli); Romeo, Bunino (22’st Maggio), Fischnaller.

A disposizione:Borghetto, Vaccarezza, Luciani, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Carosso, Pavone, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

ALESSANDRIA (4-4-2) Maretta; Baldi (26’st Rota), Checchi, Sini, Nunzella; Lombardi (15’st Ghiozzi), Speranza, Nichetti, Rizzo (42’st Pellegrini): Nepi, Martignago (15’st Galeandro).

A disposizione: Dyzeni, Rossi, Podda, Costanzo, Mionic, Perseu, Bellucci, Gazoul.

Allenatore: Fabio Rebuffi

ARBITRO Domenico Mirabella di Napoli (Robilotta, Brunetti, Papagno)

NOTE Ammonizioni: Lombardi, Sini, Nunzella, Speranza, Romeo Espulsioni Corner:3-4 Recuperi p.t 0’, s.t.3′