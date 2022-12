Fermana-Torres 1-0, i canarini chiudono l’andata con una vittoria

La Fermana conclude il girone di andata nel migliore dei modi battendo la Torres 1-0 di fronte al suo splendido pubblico.

Ci sembra più che doverosa una menzione di merito per i supporters canarini che anche oggi, a dispetto delle condizioni meteo proibitive, non hanno fatto mai mancare il supporto per i colori gialloblu’. La formazione di Protti, priva del suo faro Giandonato appiedato dal giudice sportivo, porta a casa una vittoria dal peso specifico enorme e con pieno merito. Decisivo Maggio che ha concluso con un diagonale vincente un bel triangolo con Pinzi. I canarini nonostante il vantaggio hanno continuato a spingere alla ricerca della rete della tranquillità, ma nel finale hanno rischiato grosso su colpo di testa di Diakite sventato da Nardi. Al termine del recupero grande parapiglia dopo la rete annullata a Luppi per off-side, episodio che ha scatenato le veementi proteste degli ospiti. Insomma un finale con il cuore in gola per i tifosi della Fermana che però, a differenza di altre occasioni, al triplice fischio hanno potuto urlare tutta la loro gioia.

FERMANA-TORRES 1-0 (p.t. 0-0)

MARCATORI 30’st Maggio

FERMANA (4-3-3) Nardi; Gkertsos (43’st De Nuzzo), Pellizzari, Parodi, Carosso; Romeo (28’st Nannelli), Scorza (34’st Graziano), Misuraca; Fischnaller (28’st Pinzi), Bunino, Maggio (42’st Eleuteri).

A disposizione: Borghetto, Vaccarezza, Luciani, Spedalieri, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

TORRES (4-4-2) Salvato; Ferrante (32’st Lombardo), Antonelli, Dametto, R. Pinna; Liviero, Masala (32’st Gianola), Lora (1’st S.Pinna), Bonavolontà (38’st Sorgente); Diakite, Scappini (18’st Luppi)

A disposizione: Garau, Suciu, Lisai, Tesio, Teyou, Carminati, Carboni

Allenatore: Alfonso Greco

ARBITRO Samuele Andreano di Prato (Iacovacci/Renzullo/Grassi)

NOTE Ammonizioni: Romeo, Lora, Maggio, Antonelli, Masala, R.Pinna, Dametto Corner: 2-2

Recuperi p.t 2’, s.t.7′ Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic