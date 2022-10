Il 9 ottobre a Magliano di Tenna il Trofeo Poly Flub by Tecnologie, gara di apertura dell’Adriatico Cross Tour 2022-2023

La decima edizione dell’Adriatico Cross Tour salpa ufficialmente da Magliano di Tenna domenica 9 ottobre con il Trofeo Poly Flub by Tecnologie.

Il circuito che in questo autunno-inverno 2022-2023 ingloba le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e la new entry Emilia Romagna ha dimostrato di diventare con il passare delle edizioni sempre più interessante e garante di una validità tecnica-organizzativa che non teme confronti con gli altri circuiti sul resto d’Italia.

Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Magliano di Tenna e della Pro loco, l’Abitacolo Sport Club di Rosauro Paoloni sta lavorando a pieno regime sull’allestimento di questa gara che, rispetto a un anno fa, cambia sede logistica: dal circolo Magnum di Piane di Rapagnano (indisponibile per causa di forza maggiore) ci si sposta di 3 chilometri verso Magliano di Tenna nelle adiacenze dello stadio comunale, dove è stato ricavato il percorso di circa 2 chilometri interamente su prato (drenante anche in caso di pioggia) ma senza toccare l’asfalto con una rampa da scendere a piedi.

Il programma giornaliero prevede il ritrovo alle 7:00 in piazza della Repubblica (plesso scolastico) e tre fasce di partenza: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 9:30), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 10:20), la terza per gli esordienti e gli allievi (30 minuti, il via alle 11:30) con un’appendice dedicata ai G6 (20 minuti).

A seguire, intorno alle 12:10, una manifestazione promozionale per i giovanissimi e i non tesserati, allo scopo di dare l’opportunità ai più piccoli di condividere la passione per le ruote grasse a fianco dei grandi.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdì 7 ottobre (ID Gara 164546). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html sempre entro le 24:00 del 7 ottobre.