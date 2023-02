Il marchigiano Alessio Agostinelli rinnova con il team Ktm Protek Elettrosystem.

Un 2022 tutto speciale per il nostro Alessio Agostinelli che ha reso onore ai colori del team durante la stagione.

L’atleta di casa KTM PROTEK ELETTROSYSTEM classe 1997 ha protratto i suoi impegni agonistici anche durante la stagione invernale gareggiando in diverse competizioni di Ciclocross.

Un atleta poliedrico che ha trovato nel Cx un modo alternativo per tenersi in costante allenamento in vista della stagione 2023.

Diversi i successi ottenuti dall’atleta marchigiano nel 2022 tra cui l’ultimo in ordine temporale quello conseguito in Croazia durante l’ Xco Pre Dolac, dove ha guadagnato il terzo gradino del podio. Una gara tutta in rimonta dopo una brutta caduta, sinonimo di un carattere deciso e grintoso.

Ha conquistato vittorie in gare internazionali, tra queste ricordiamo il Gran Prix Bihac in Bosnia conseguita una settimana dopo l’ottimo quinto posto al Campionato Italiano assoluto in Val Casies.

Non solo Xco ma anche Marathon. Nella specialità dalle lunghe distanze, dove conta avere sulle gambe molti km, ha messo il suo sigillo sulla Martani Superbike di Massa Martana, una gara di 52 km e 1780 metri di dislivello.

“Sono molto contento di gareggiare anche nel 2023 indossando i colori del team KTM PROTEK ELETTROSYSTEM. Sarà un onore poter essere di esempio per tutti i giovani e nuovi atleti della squadra. Sono diversi anni che corro in sella alla mia KTM Scarp con la quale ho raggiunto un ottimo feeling. La leggerezza unita alla robustezza di questa fantastica mtb, che mi accompagnerà anche in questa stagione, è ineguagliabile.” Questo quanto affermato da Alessio Agostinelli.

Il patron Fabrizio Pirovano ha così dichiarato:

“Alessio Agostinelli è un ottimo atleta dal carattere socievole ed altruista, siamo soddisfatti dei successi raggiunti nella passata stagione. La sua presenza all’interno del nostro team porterà ulteriore esperienza ai ragazzi più giovani. La categoria Elite di cui fa parte è la regina della mtb, e sappiamo con certezza che in sella alla sua nuova Ktm Scarp onorerà al meglio la maglia che indossa.”