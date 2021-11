Incontro pubblico sulla ricostruzione a Camerino

Camerino – INCONTRO PUBBLICO SULLA RICOSTRUZIONE, PRESENTI ANCHE L’ARCHITETTO KARRER, IL RETTORE UNICAM PETTINARI E L’ARCIVESCOVO MASSARA

Domani (sabato) alle 16 all’Auditorium Benedetto XIII. Obbligo di mascherina e green pass

Interverranno anche il Rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari; l’Arcivescovo Francesco Massara e l’architetto Francesco Karrer all’incontro pubblico sulla ricostruzione organizzato dall’Amministrazione comunale. Lo studio Karrer è alla guida del pool di esperti che si è aggiudicato l’incarico di redigere il documento direttore e realizzare i piani attuativi relativi a parte del centro storico di Camerino, al quartiere San Giorgio-Vallicelle e alle frazioni di Arnano, Sant’Erasmo, Calcina, Nibbiano e Piegusciano.

Dunque si aggiungono i principali protagonisti della ricostruzione della città, accanto al Comune.

Sabato alle 16 all’Auditorium Benedetto XIII l’Amministrazione comunale tornerà ad incontrare la cittadinanza dopo un lungo periodo di stop “in presenza” causato dalla pandemia che non ha permesso questo tipo di appuntamenti se non online. Periodo nel quale, tuttavia, sono state portate avanti diverse attività proprio riguardanti la ricostruzione della città e tutta la serie di aspetti burocratici necessari affinchè si possa procedere concretamente con cantieri e gru, sugli edifici. Per accedere all’Auditorium Benedetto XIII sarà necessario il Green Pass e indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione.

L’incontro pubblico sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina YouTube del Comune di Camerino.