Isola del Piano nell’Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord

Inarrestabile la crescita dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. L’ennesima amministrazione comunale che aderisce al progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e realizzato dalla Confcommercio Pesaro Urbino/Marche Nord è quella di Isola del Piano. Ed ora i Comuni in rete sono ben 18.

Questa mattina il direttore generale Amerigo Varotti si è incontrato con il sindaco Giuseppe Paolini.

«Dopo Piobbico qualche settimana fa – sottolinea soddisfatto Varotti – un altro Comune decide di affidare a Confcommercio l’incarico di essere promosso in Italia e all’estero per crescere dal punto di vista turistico e un nuovo modello di sviluppo economico. Ci riempie di soddisfazione il continuo ingresso di nuovi Comuni nell’Itinerario della Bellezza: la conferma della validità di un progetto partito cinque anni fa con cinque amministrazioni che ora sono ben 18. Siamo pronti a valorizzare come meritano le tante eccellenze di Isola del Piano, dalle bellezze storico-artistiche a quelle ambientali e naturalistiche: il Comune fa parte dell’Associazione Nazionale delle Città del Bio ed è anche Bandiera Verde per l’Agricoltura».

Una promozione che passerà nelle prossime settimane dalla partecipazione di Confcommercio Marche Nord a importanti fiere: «Il percorso di promozione con ottimi risultati spazia dall’utilizzo di tutti gli strumenti del marketing alla presenza alle più prestigiose fiere turistiche in Italia e all’estero. Nelle prossime settimane saremo presenti alle Fiere di Verona, Rimini, Paestum e Colmar in Francia».

Soddisfatto il sindaco Paolini: «Siamo contenti di entrare a fare parte di questo progetto che sta dimostrando grande valore. Per crescere a livello turistico è fondamentale fare rete e l’Itinerario della Bellezza è lo strumento giusto, che assicura visibilità, valorizzando le eccellenze, a un vasto territorio grazie alla importante attività di promozione che Confcommercio porta avanti da anni».