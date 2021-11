La Guida Michelin 2022 conferma l’Osteria Dalla Peppa di Fano

Fano – La prestigiosa Guida Michelin ha confermato anche per il 2022 l’Osteria Dalla Peppa di Fano all’interno della sua guida enogastronomica, presentata ieri in un attesissimo evento svoltosi in Franciacorta.

All’osteria Dalla Peppa l’autorevole guida ha dedicato uno spazio con menzione di «Cucina tradizionale». La motivazione citata premia la sua storia e la sua cucina: “Già alla fine dell’Ottocento si veniva dalla “Peppa”, una locanda nel centro storico di cui l’attuale gestione ha recuperato tutta l’atmosfera vintage con arredi e decorazioni d’epoca. Cucina basata su prodotti locali, tra i punti di forza le paste fresche. ”.

A supportare questo commento gli ispettori della Guida hanno inserito nella pagina dedicata all’Osteria non solo le fotografie delle sfogline intente a tirare la sfoglia e a chiudere i cappelletti, ma anche le famose tagliatelle al ragù con piselli e gli gnocchi ripieni al tartufo che rappresentano alcune delle specialità che si possono gustare all’interno del ristorante.

L’Osteria dalla Peppa, che di recente ha festeggiato il nono anniversario dall’apertura, conferma la sua presenza all’interno di quella che è considerata una delle più autorevoli guide per i ristoranti, un punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia.

LINK OSTERIA DALLA PEPPA ALL’INTERNO DELLA GUIDA MICHELIN

https://guide.michelin.com/it/it/marche/fano/ristorante/osteria-dalla-peppa

OSTERIA DALLA PEPPA

Via Vecchia, 8 (Borgo Cavour) 61032 Fano (PU)