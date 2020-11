La mappa delle Regioni da gialla a rossa, ecco tutte le restrizioni

Dal premier Conte è arrivato le posizioni delle Regioni italiane a seconda del livello di rischio legato al Covid e alla tenuta sanitaria della strutture ospedaliere regionali.

Attualmente, se non ci saranno cambiamenti del cosiddetto Rt, che indica il numero di soggetti contagiati da un soggetto infetto nell’unità di tempo da “R” (ripetizione) e “t” (tempo), quattro Regioni sono state poste in zona rossa, due in zona arancione, tutte le altre in zona gialla e nessuna in zona verde.

Ogni fascia ha delle misure a cui deve sottostare a partire dalle 00.00 di venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Ecco, la sintesi e, con il depliant fornito dal Governo, le restrizioni nelle tre zone: è possibile scaricare il Pdf da QUI