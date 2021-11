La Taverna del Luppolo di Gradara tra i 30 finalisti per il premio “Bar Team dell’Anno”

È nei momenti più difficili che possono arrivare le soddisfazioni più grandi ed è proprio quello che sta succedendo alla Taverna del Luppolo di Gradara! Infatti, dopo la nomina ad Ambasciatori della Birra a febbraio 2020, la Taverna del Luppolo è tra i 30 finalisti per vincere l’ambito premio di “bar team dell’anno”!

Il premio è indetto da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti, ossia le principali riviste che trattano di ristorazione e sono punto di riferimento per il nostro canale. Tra le categorie in gara troviamo quella di “bar team dell’anno”, ossia la categoria che premia il miglior “Gruppo di professionisti che lavora all’interno di un locale” a livello nazionale!

Il concorso prevedeva una prima parte in cui un panel di esperti valutava i locali in concorso e ne selezionava solo 30 per categoria. Poi si ha una seconda fase, quella in cui siamo ora, dove viene aperta una votazione online e chiunque può esprimere il proprio voto a favore di un locale. La classifica finale, per decretare il vincitore, sarà data dalle votazioni online e da un’ulteriore valutazione di una panelist di esperti. I vincitori verranno svelati a Dicembre, a Milano.

«È un vero onore per noi scoprire di essere tra i 30 finalisti, unici della regione Marche, a competere contro nomi sicuramente più grossi e blasonati quali: Hotel Bulgari e Fondazione Prada – spiega Danilo Cavatorta, uno dei titolari, che gestisce il locale insieme alla sorella Greta e sua mamma Anna -.Un motivo ulteriore di orgoglio è poter portare il nome di Gradara nella vetta di concorsi in cui solitamente vediamo primeggiare località quali Milano, Firenze e Roma. Come tutti i grandi risultati anche questo traguardo è stato possibile raggiungerlo solo con uno staff formato da grandi persone che con noi lavorano, condividendo la passione e l’entusiasmo che mettiamo in quello che facciamo! – conclude Cavatorta -.Visto che quest’anno abbiamo festeggiato i 18 anni di attività sarebbe la ciliegina sulla torta concludere con un premio così prestigioso».

Potete quindi supportarci con la vostra preferenza!

Mettiamo il link diretto alle votazioni nella nostra pagina Facebook: taverna del luppolo

Link pagina facebook taverna del luppolo di Gradara: https://www.facebook.com/search/top?q=taverna%20del%20luppolo

Link regolamento concorso: https://www.bargiornale.it/barawards-bargiornale/

Link finalisti categoria Bar Team dell’anno: https://www.bargiornale.it/bar-awards/barawards-2021-iprofessionisti-in-finale/