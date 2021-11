Osteria dalla Peppa, il capriolo e il Deviango protagonisti

FANO – Mercoledì 17 Novembre all’Osteria dalla Peppa una sfida “a colpi di calice” accompagnerà una serata che vedrà il capriolo protagonista della tavola. L’osteria fanese di via Vecchia 8 – località Borgo Cavour ancora una volta ha scelto esaltare il territorio promuovendo il connubio tra cibo e vino, infatti ad accompagnare la serata verranno serviti ben 12 vini di 4 differenti cantine, custodi di una un’eccellenza unica delle Marche: il Deviango.

Deviango, declinazione in dialetto fermano del termine “in bianco” è il nome scelto da quattro amici, titolari delle omonime cantine (cantina Di Ruscio, cantina Vittorini, cantina Geminiani, cantina Casale Vitali) per chiamare un vino frutto dell’idea di vinificare il Sangiovese, che nei secoli si è adattato al territorio, usando la tecnica della vinificazione in bianco di uve rosse che nell’areale Fermano stravolge le sue peculiarità. Saranno i produttori e l’enologo stesso che durante la serata racconteranno di questa novità assoluta.

Il menù pensato per la serata è un omaggio alla cucina della tradizione. Ad aprire la tavola come antipasto verrà servito il patè di capriolo con pane brusco. A seguire un bis di primi piatti, polenta al ragu’ di capriolo e tagliatelle fatte a mano con ragu’ bianco di capriolo, mentre come secondo verrà proposto lo stufato di capriolo con porcini e castagne accompagnato con verza e patate. La zuppa inglese concluderà una cena pensata per rivivere i sapori e profumi della tradizione.

Per partecipare alla serata il cui costo è di 37 euro è necessaria la prenotazione al numero 3316454088.

OSTERIA DALLA PEPPA

Via Vecchia, 8 (Borgo Cavour) 61032 Fano (PU)