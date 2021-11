Prima Prova Nazionale Giovani di fioretto e sciabola

Si è tenuta La Spezia, nel week-end appena trascorso, la Prima Prova Nazionale Giovani (da 15 a 20 anni) di fioretto e sciabola.

Sabato 20, in occasione della prima giornata di gare al Palamariotti, tra gli atleti marchigiani di fioretto maschile c’è da segnalare un buon 6° posto per Marek Totusek e un 10° per Marco Proietti, entrambi del Club Scherma Jesi. 14° piazzamento per Raian Adoul del Club Scherma Ancona.

Nella giornata di domenica si sono, invece, disputate le competizioni di fioretto femminile. Un lusinghiero 5° posto è stato il miglior piazzamento tra le atlete marchigiane in gara, ottenuto da Benedetta Pantanetti del Club Scherma Ancona. 12° Alice Gambitta della stessa squadra dorica, 14° Lucia Tortellotti del Centro Sportivo Esercito/Club Scherma Jesi e 15° Matilde Calvanese Fiamme Oro/ Club Scherma Jesi.