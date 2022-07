Rinvio a domani 5 luglio, l’incontro con il ministro Garavaglia ad Ascoli

Si comunica che l’incontro pubblico “Il turismo culturale del Piceno: progetti per lo sviluppo del territorio” in programma per oggi, 4 luglio 2022, alle ore 18, ad Ascoli Piceno, è stato rinviato a domani, martedì 5 luglio, a causa della convocazione urgente del Consiglio dei Ministri che avrebbe reso impossibile la presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Il nuovo programma dell’evento, che si svolgerà nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani (Ascoli Piceno), prevede l’inizio dell’incontro pubblico con il Ministro, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore alla Cultura, Giorgia Latini e il sindaco Marco Fioravanti alle ore 11. Si ricorda che l’appuntamento sarà l’occasione per discutere delle attività messe in campo da enti, istituzioni e stakeholder del territorio in ambito culturale e turistico per il rilancio di Ascoli e del Piceno e per tracciare prospettive future di crescita.