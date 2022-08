RipaMagic, un nuovo festival di magia ed illusionismo a Ripatransone

RipaMagic, un nuovo festival di magia ed illusionismo nel bellissimo borgo di Ripatransone con grandi artisti, visite al Museo Matemagica e cene “magiche”

10 e 11 agosto 2022

Spettacoli dalle ore 18:30 alle ore 24:00

nelle piazze del centro storico di RIPATRANSONE (AP)

Visite guidate al Museo Matemagica

Piazza XX settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Street food in piazza de Tharolis con micromagia

Tutti gli eventi sono gratuiti

Informazioni per il pubblico in www.visitripatransone.it,

in www.facebook.com/visitripatransone e www.instagram.com/visitripatransone

LE INFORMAZIONI IN BREVE

Due giorni magici nel bellissimo borgo marchigiano di Ripatransone con spettacoli di grandi artisti, street food con show di micromagia, visite guidate al Museo Matemagica, allestito per l’occasione in un locale del centro storico, e osservazioni astronomiche.

Il cast degli artisti propone gli storici Lucchettino – vincitori dell’Oscar della magia Mandrake D’or nel 2016, Francesco Fontanelli – primo premio ai Campionati Europei di Magia nel 2021 e finalista di Italia’s Got Talent nel 2022, Raffello Corti – finalista del programma tv Tu si que vales nel 2018, la compagnia L’Abile Teatro, Lorenzo Berdini ed altri suoi colleghi del Club Prestigiatori Fermano.

—————————————————————

Nasce RipaMagic, un nuovo festival che trasformerà per due giorni il bellissimo borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, nel regno della magia, dell’illusionismo e della comicità, con stupore e divertimento per un pubblico di tutte le età.

Ideato e organizzato dal Comune di Ripatransone in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea e il suo progetto “Marche in Strada”, RipaMagic si svolgerà nei giorni 10 e 11 agosto 2022 con spettacoli di alcuni dei migliori talenti italiani, street food con show di micromagia e visite guidate al Museo Matemagica.

I maghi scelti sono artisti che presentano meravigliosi “trucchi” puntando soprattutto sulla comicità ed il divertimento, ma manche sulla psicologia e la sorpresa.

Per ciò che riguarda gli spettacoli, entrambe le giornate inizieranno alle ore 18:30 con la “Street Magic” e proseguiranno alle ore 20:00 con “A cena con il mago”.

Street Magic propone momenti di magia itinerante. Saranno 5 i maghi del Club Prestigiatori Fermano che gireranno per il centro storico e si fermeranno a cena con il pubblico nell’area dello street food.

Mercoledì 10 agosto gli show continueranno alle ore 21:30 con la compagnia L’Abile Teatro e il suo divertente show “Mago per svago”, alle ore 22:30 con gli storici ed eccezionali Lucchettino – vincitori dell’Oscar della magia Mandrake D’or nel 2017, terminando alle ore 23:30 con Lorenzo Berdini del Club Prestigiatori Fermano.

Giovedì 11 agosto alle ore 21:30 è in programma Raffello Corti – finalista di Tu si que vales nel 2018, alle ore 22:30 Francesco Fontanelli – primo premio ai Campionati Europei di Magia nel 2021 e finalista di Italia’s Got Talent nel 2022, e al termine degli show osservazione astronomica per tutti.

Il Museo “Matemagica” sarà allestito per l’occasione in un locale di piazza XX Settembre e sarà aperto dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con visite guidate della durata di 35/40 minuti per gruppi di 15/20 persone. Quando guardiamo un gioco di prestigio veniamo ingannati se non conosciamo il trucco. Quando guardiamo un’illusione ottica veniamo ingannati e continuiamo ad esserlo anche dopo che ci è stato spiegato il funzionamento. Il Museo “Matemagica” è un viaggio affascinante sui misteri del funzionamento del cervello e di come i nostri sensi vengono ingannati.

Informazioni per il pubblico in www.visitripatransone.it,

www.facebook.com/visitripatransone e www.instagram.com/visitripatransone

IL PROGRAMMA

Mercoledì 10 agosto

– ore 18.30: Street Magic itinerante con 5 maghi del Club Prestigiatori Fermano

– dalle ore 20:00: “A cena con il mago” nell’area dello street food

– ore 21.30 nel giardino ex Acli: L’Abile Teatro in “Mago per svago”

– ore 22.30 in Piazza XX Settembre: I Lucchettino in “Lucchettino classic”

– ore 23.30 nel giardino ex Acli: Lorenzo Berdini in “Illusioni”

Giovedì 11 agosto

– ore 18.30: Street Magic itinerante con 5 maghi del Club Prestigiatori Fermano

– dalle ore 20:00: “A cena con il mago” nell’area dello street food

– ore 21.30 in piazza XX settembre: Raffaello Corti

– ore 22.30 in piazza XX settembre: Francesco Fontanelli in “Magic life”

– al termine degli show osservazione astronomica

GLI ARTISTI E GLI SPETTACOLI

@ I LUCCHETTINO in “Lucchettino Classic”

La storia artistica di Luca Regina e Tino Fimiani comincia nel 1993 e con i loro sketch magici e clowneschi si sono esibiti in tutto il mondo; dai festival di mezzo mondo agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su Rai 3 al prestigioso Signé Taloche, programma cult della televisione belga.

Dal 2013 al 2016 sono stati impegnati in un tour mondiale con Arturo Brachetti, nello spettacolo Brachetti che sorpresa, campione d’incassi in Francia, Canada e Italia.

Durante il tour francese del 2014 hanno avuto l’onore di essere stati definiti dal quotidiano francese Le Figaro gli Stanlio e Ollio italiani. Nel novembre del 2017 hanno ricevuto a Parigi il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia.

In “Lucchettino Classic” presentano il meglio del loro repertorio.

@ FRANCESCO FONTANELLI in “Magic Life”

Francesco Fontanelli, classe 99, ha iniziato a fare illusionismo sin dalla nascita, grazie a suo padre, anche lui prestigiatore. Nel 2021 si è aggiudicato il Primo Premio al FISM, i “Campionati Europei di Magia”, nella categoria “Cartomagia”. Nella stagione 2013, a soli 14 anni, è stato il prestigiatore della rubrica “Saranno Famosi”, nel programma televisivo “I Fatti Vostri” su Rai2. Nel 2022 ha partecipato alla trasmissione televisiva su Sky “Italia’s Got Talent”, arrivando in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico, e piazzandosi poi al secondo posto con il 14% del televoto. Nelle sue performance unisce Cartomagia e storytelling, per dimostrare al suo pubblico che si può nascondere qualcosa di straordinario nell’ordinario.

“Magic Life” è uno show di 60 minuti di impossibile, dove l’artista racconterà la sua storia. Un racconto che condurrà il pubblico in un viaggio all’interno dell’affascinante mondo dell’illusionismo, alla scoperta di alcuni segreti dei maghi. Uno spettacolo coinvolgente, poetico, ma soprattutto magico!

@ RAFFAELLO CORTI in “Faccestamagia”

Dopo anni passati a sperimentare gag e numeri con esibizioni live in strada e nei principali laboratori teatrali comici di Roma, nel 2018 vince l’Ariston Comic Selfie e raggiunge la finale nel programma televisivo “Tu si que vales”, fa parte del cast di Colorado 2019 e partecipa tra il 2020 e il 2022 a 10 puntate in prima serata su Rai nei “I soliti ignoti” di Amadeus.

In “Faccestamagia” incarna il ruolo dissacrante dell’anti-prestigiatore, appare infatti impacciato, estraniato e comico coinvolgendo il pubblico con le sue gag e le sue battute. Sotto l’apparenza però si cela un vero prestigiatore e così in ogni performance si giunge sempre ad un momento in cui c’è un ribaltamento della narrazione in cui la magia alla fine emerge, stupisce ed emoziona.

@ L’ABILE TEATRO in “Mago per svago”

Lo spettacolo racconta di un mago e del suo show, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di sé stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.

L’Abile Teatro prende vita da un progetto artistico di Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi orientato alle discipline circensi e ai giochi di prestigio. La loro formazione inizia nel 2001 in forma autonoma, approfondita in seguito in stage intensivi con grandi maestri, tra i quali Yves Lebreton e Jango Edwards.

@ LORENZO BERDINI in “Illusioni”

Lorenzo Berdini inizia a interessarsi di magia nel 1984, nel 1991 partecipa su Italia 1 alla trasmissione Mezzogiorno Italiano condotta da Funari e nel 1993 è ospite fisso nella trasmissione di Red Ronnie Roxi Bar.Dagli anni novanta ha partecipato a numerosi Stage con artisti internazionali. Oggi è membro del Magic Circle di Londra, è consigliere del Club Magico Italiano e Presidente del Club Prestigiatori Fermano.

Dalla matematica alla scienza, dal gioco alle coincidenze, Illusioni è uno spettacolo dove lo stupore ed il divertimento la fanno da padroni.