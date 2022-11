Riscontri positivi per l’itinerario su Pericle Fazzini a Grottammare

Grottammare – L’itinerario culturale dedicato a Pericle Fazzini, inserito nel progetto “Camminata dei musei”, ha affascinato le oltre 50 persone presenti all’iniziativa.

E’ stato un vero e proprio viaggio nel tempo quello organizzato da U.S. Acli provinciale Aps, Comune di Grottammare assessorati allo sport e salute, Bim Tronto e Qualis Lab.

Un viaggio nel tempo perché Pericle Fazzini, che è stato un artista, sculture e pittore italiano, vincitore nel 1968 del Premio Feltrinelli per la Scultura, nell’arco della sua vita ha realizzato opere di indubbio valore con una dimensione davvero di carattere nazionale.

Il via all’iniziativa è stato dato dall’assessore allo sport e salute Alessandra Biocca che ha evidenziato come la città di Grottammare davvero abbia molto da offrire dal punto di vista culturale e come l’abbinamento tra sport, salute e cultura sia davvero vincente.

I presenti alla manifestazione hanno attraversato un percorso cittadino, predisposto dalla guida turistica Valentina Carradori, per arrivare al vecchio incasato di Grottammare, dove hanno potuto ammirare le opere di Fazzini presenti all’interno del Museo del Torrione della Battaglia.

Ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Camminata dei musei” possono essere acquisite sul sito www.cooperativemarche.it .