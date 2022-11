San Donato Tavernelle-Ancona 1-1, Colavitto: Commessi troppi errori

Ecco il commento di mister Colavitto, subito dopo la partita contro il San Donato pareggiata dal suo Ancona.

“Abbiamo commesso troppi errori di tecnica e tattica individuale e questo inevitabilmente ci ha penalizzati – ha detto l’allenatore biancorosso -. Oggi dobbiamo accontentarci del punto che abbiamo conquistato. Non sempre si riesce a produrre prestazioni di qualità, è stata una partita complicata soprattutto a causa degli errori che abbiamo commesso. Quindi portiamo a casa questo pareggio e guardiamo avanti. Forse una partita come quella di oggi sino a due settimane fa l’avremmo persa. Invece siamo riusciti a limitare i danni e a portare via un punto. Quando non si vince è comunque importante anche il pareggio”. Il tecnico rende merito agli avversari: “Avevo detto che ci saremmo trovati di fronte una compagine fisica e determinata. Il San Donato ha lavorato bene in campo, ci ha creato delle difficoltà e ha approfittato dei nostri passaggi a vuoto. Abbiamo sofferto, anche se poi si sono create due opportunità nel finale per vincere con Pecci e Lombardi”.