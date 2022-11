San Donato Tavernelle-Ancona 1-1, un punto strappato dai dorici in Toscana

Finisce in parità la sfida con il San Donato. Un punto in trasferta per l’Ancona che, dopo la mezzora si è trovata anche sotto di una rete. Che non sarebbe stata una prestazione facile, lo si era capito già all’inizio. Bravo Perucchini a dire no alle conclusioni di Contipelli. I padroni di casa, riuscivano a passare in vantaggio con Galligani, ben imbeccato da Russo. I dorici, tuttavia, pareggiavano subito dopo con l’incornata di Spagnoli dopo l’angolo di D’Eramo. Nella ripresa, il match, non ha avuto sussulti particolari. L’incontro è stato spezzettato, il tono agonistico è salito, ma i portieri sono rimasti inoperosi. Pecci ha sfiorato in spaccata la rete del vantaggio.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; 29 Montini, Contipelli, Brenna, Carcani (35’ st Ciurli); Borghi (35’ st Calamai), Regoli (45’ Rossi A.), 5 Nunziatini; Russo (40’ st Ubaldi); Marzierli (39’ st Mascia), Galligani. A disp. Rossi M., Gerardini, Bovolon, Noccioli, Forconi, Gjana, Lozza. All. Magrini.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Bianconi, De Santis, Brogni (11’ st Martina); Simonetti, Gatto, D’Eramo (11’ st Pecci); Moretti (33’ st Mattioli), Spagnoli, Di Massimo (33’ st Lombardi). A disp. Piergiacomi, Vitali, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Reti: 35’ Galligani, 37’ Spagnoli.

Note – Ammoniti: Regoli, Mezzoni, Russo, Mattioli; spettatori: 340 di cui 145 anconetani, per un incasso di euro 3653; recuperi: 2’ + 5’.