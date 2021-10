Scherma Marche, ancora buoni risultati al Gran Premio Giovanissimi di Riccione

Ancora risultati lusinghieri per la Scherma marchigiana al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione.

Nel fioretto femminile Ragazze, martedì 11, Sophia Di Paolo del Club Scherma Ancona ha conquistato un ottimo 3° posto, dopo aver perso l’assalto alle semifinali con Giorgia Ruta della Fides Livorno (che ha poi conquistato il titolo italiano) per 15-5

Un buon piazzamento anche per Lucrezia Monti del Club Scherma Pesaro, che si è classificata all’8° posto nella categoria Allieve Fioretto in occasione della quinta giornata di gare.

In attesa dei risultati delle prossime gare che si svolgeranno fino al 19 ottobre, a tutte le schermitrici e gli schermidori che hanno sin qui partecipato, con il massimo impegno ed entusiasmo a questo intenso appuntamento sportivo, i complimenti e le congratulazioni del Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Scherma.

www.schermamarche.it