Serie A, Spadafora: Si riparte il 20 giugno

Roma. “La serie A riparte il 20 giugno, il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia”. Queste le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell’incontro con le componenti della Fededercalcio.

Il via libera è arrivato anche dal comitato tecnico scientifico della Protezione civile che ha dato parere positivo al protocollo gare della Federcalcio.

Viene anche ribadito come “le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni” con particolare riguardo alla “quarantena di un soggetto positivo” e le norme precauzionali per tutto il resto della compagine della squadra.