Palloncini e bancarelle nell’estate camerte. Torna la Fiera d’estate dopo 4 anni.

Torna la “Fiera d’estate” a Camerino. Una bella novità, anzi, un bel ritorno nell’estate camerte che mercoledì (12 agosto) ritroverà uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della bella stagione, sospeso dopo il sisma del 2016. Un’iniziativa, quella tra bancarelle e palloncini d’agosto, che ritorna dopo quattro anni: “Abbiamo pensato di non far più rinunciare alla cittadinanza a questo che era un appuntamento fisso dell’estate – ha detto il sindaco di Camerino Sandro Sborgia – Questo ci ha imposto un grande lavoro e impegno, per cui ringrazio anche gli uffici comunali, considerando anche la particolarità di questa estate condizionata dalle normative imposte dall’emergenza sanitaria. Il ritorno della Fiera d’estate significa, tra le altre cose, che la città può riappropriarsi di un altro pezzo di quelle che erano le sue abitudini: un altro passo in avanti, dunque, che ci aiuta”. Le bancarelle si posizioneranno in viale Giacomo Leopardi fino a piazza San Venanzio dalle ore 8 alle ore 18.

Ci saranno banchi alimentari e non alimentari.

Si potrà accedere esclusivamente da via Farnese e da Viale Giacomo Leopardi. E’ previsto un contingentamento numerico. Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale sarà obbligatorio per tutti utilizzare la mascherina. I clienti dovranno permanere nella zona della fiera il tempo minimo necessario per l’acquisto della merce.

Il Comando di Polizia Locale di Camerino raccomanda il rispetto di tutte le regole e disposizioni in materia di contenimento del virus Covid19 e soprattutto il rispetto del distanziamento sociale.