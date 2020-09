Trionfo di Yan Pastushenko alla Granfondo di Fermo

La Granfondo dei Tre Santuari del Fermano più forte della pioggia, trionfo dell’ucraino Yan Pastushenko

Sull’onda dell’entusiasmo della Granfondo Stefano Garzelli, il ciclismo amatoriale a Porto Sant’Elpidio ha ancora tenuto banco con lo svolgimento della Granfondo dei Tre Santuari del Fermano suggellando ancora di più il successo di questa manifestazione dedicata alla sacralità e alla valorizzazione del territorio, ancora sotto il segno delle due ruote che trovano sempre più terreno fertile nella città elpidiense, in attesa di vestirsi di “rosa” il prossimo 14 ottobre col Giro d’Italia professionisti (partenza della tappa con arrivo a Rimini).

Nemmeno il maltempo ha fermato il centinaio di atleti che si sono presentati al via della manifestazione con la collaudata formula della velocità controllata e tutti assieme fino alla Madonna dell’Ambro nel tragitto di andata, a seguire il ritorno a Porto Sant’Elpidio nel segmento agonistico andato in scena tra la fine della discesa di Amandola e il quartiere elpidiense della Corva con traguardo fissato davanti al Santuario Madonna dell’Addolorata (a fare gli onori di casa il parroco Don Paolo Canale) per complessivi 129 chilometri con un altro grande spiegamento di volontari e forze dell’ordine sul tracciato dove anche il servizio di cambio ruote-assistenza meccanica di Cesare Busani ha avuto il suo gran da fare.

Ad accogliere tutta la carovana della granfondo al Santuario della Madonna dell’Ambro (Montefortino) Padre Gianfranco Priori che ha ringraziato i partecipanti e gli organizzatori: “Complimenti per il vostro coraggio di essere partiti con una pioggia leggera ma insistente perché siete qui ad animare le nostre strade e a colorare d’entusiasmo questo momento della ripartenza. Arriverete alla Corva, in salita, tutti siamo in salita perché al culmine di essa si acquisisce il gusto della vita”.

Lasciato il santuario e una volta intrapreso il rientro verso Porto Sant’Elpidio tra discesa e pianura, con la pioggia che non accennava a diminuire, le ostilità sono state lanciate nella rampa finale della Corva con una straordinaria progressione dell’ucraino Yan Pastushenko del Pedale Elettrico (ma residente a Potenza) che si è messo alle proprie spalle gli inseguitori più diretti Fabio Virgili (Capitani Minuteria Metalliche Cycling Team), Stefano Zoppi (Giuliodori Renzo Bike Club Cafè) ed Emanuele Di Fiore (Abitacolo Sport Club).

Un’altra giornata con il segno più per gli organizzatori di Marche Ciclando (con in testa il presidente Giuseppe Ripà e il supervisore agli eventi Vincenzo Santoni) che continuano fieri il loro percorso di promozione del ciclismo nella città elpidiense e nel fermano con i grandi eventi grazie anche alla sinergia con l’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio capitanata dal sindaco Nazareno Franchellucci insieme all’assessore al turismo Emanuela Ferracuti, intervenuti entrambi alla consegna dei premi offerti da Gabriele Vesprini, titolare di Linea Oro.

Altra nota positiva di rilievo sia per la Granfondo Stefano Garzelli che quella dei Tre Santuari del Fermano, è stato il lavoro certosino degli addetti alla prevenzione Covid-19 (Teresa Sufferini, Giada Cesetti, Giorgia Cesetti, Aurora Falconi e Alessandra Stefani) che ha permesso alle due manifestazioni di svolgersi con tutte le dovute precauzioni anti contagio (misurazione della temperatura, uso del braccialetto di riconoscimento per atleti e addetti ai lavori e compilazione dell’autocertificazione sanitaria) ed anche una migliore organizzazione della logistica nelle zone di partenza e di arrivo come dettato dalle normative federali ancora vigenti: anche le due Granfondo di Porto Sant’Elpidio hanno superato brillantemente questo esame per ritrovare il piacere di godersi tutto il bello della bicicletta e di un evento ciclistico che il lockdown ci ha privato nei mesi primaverili.

ORDINE D’ARRIVO GRANFONDO DEI TRE SANTUARI DEL FERMANO

1° Yan Pastushenko (Pedale Elettrico – 1°fascia under 30)

2° Fabio Virgili (Capitani Minuteria Metalliche Cycling Team – 1°fascia over 30)

3° Stefano Zoppi (Asd Giuliodori Renzo-Bike Club Cafe’ – 2°fascia over 30)

4° Giacomo Giuliodori (Asd Giuliodori Renzo-Bike Club Cafe’ – 1°fascia over 45)

5° Paolo Corradetti (Team Studio Moda – 2°fascia over 45)

6° Emanuele Di Fiore (Abitacolo Sport Club – 3°fascia over 30)

7° Andrea Antoni (Cicli Copparo)

8° Michele Marinozzi (Amici della Bici Team Battistini)

9° Sergio Marcozzi (Vibrata Bike 2005)

10° Gianluca Paoloni (Cicli Castellaccio)

11° Alberto Gobbi (Abitacolo Sport Club – 3°fascia over 45)

12° Leonardo Barbetti (Velo Club Gubbio)

13° Giammario Ortenzi (Bikers Racing Team)

14° Luca Bursi (Asd Zerotest)

15° Enrico Lazzaro (Societa Ciclisti Padovani)

16° Michele Pazzelli (Bikers Racing Team – 2°fascia under 30)

17° Giancarlo Nardelli (Velo Club Gubbio)

18° Fabio Alberi (Valdarno Regia Congressi Seiecom)

19° Mirco Mignani (Team Del Capitano)

20° Roberto Rossini (Asd Giuliodori Renzo-Bike Club Cafe’)

21° Giampaolo Busbani (Capitani Minuteria Metalliche Cycling Team)

22° Fausto Brusamento (Velo Club Due Torri Rovigo)

23° Marco Calzetti (Bici Adventure Team)

24° Luca Rossi (Valdarno Regia Congressi Seiecom)

25° Ettore Calvaresi (Sbt Team)

Classifiche complete al link https://www.endu.net/it/events/granfondo-del-fermano/results/2020

Credit fotografico Patrizia Canzonetta (Info PSE)