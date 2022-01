“Tutti nell’armadio”, al PalaFolli teatro la nuova commedia dei DonAttori

Debutta all’interno della Rassegna Ascolinscena la nuova commedia dei DonAttori dell’Avis Comunale di Ascoli Piceno. Lo spettacolo “Tutti nell’armadio” andrà in scena sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21:00 e in replica domenica 30 gennaio alle ore 17:30.

La Compagnia dei DonAttori si costituisce nel lontano 2006 ed è da sempre legata all’Avis Comunale di Ascoli Piceno e ne condivide valori quali il dono e la solidarietà. Negli anni ha messo in scena spettacoli di ogni genere e durante le torunée in giro per l’Italia ha riscosso successo e conquistato diversi premi e riconoscimenti. Da 15 anni organizza la Rassegna Ascolinscena insieme alle compagnie Castoretto Libero, Li Freciute e la Compagnia dei Folli.

“Tutti nell’armadio” è una commedia in due atti di Biagio Giardini con la regia di Alessandra Lazzarini. Un appartamento, quattro coppie e un grosso armadio a muro: riassunto semplice, ma al tempo stesso complicatissimo, di questa divertente commedia.

Un appartamento in ristrutturazione fa da cornice alla storia o meglio all’intreccio di tradimenti, equivoci e incomprensioni, originate soltanto da una lettera d’amore finita nelle mani sbagliate.

E in questo appartamento, sono quattro le coppie che si aggirano: il padrone di casa PHIL CODE brillante cardiochirurgo prestato alla chirurgia estetica e sua moglie JANE, il socio di lui ELVIS PALMER con sua moglie LESLIE, con gli amanti di quest’ultimi due: la disinibita centralinista EVA e l’eccentrico arredatore ALEX, oltre alla cameriera con aspirazioni da attrice KATY con il rude carpentiere ALLAN.

A complicare poi le cose ci penseranno LORNA SMITH una stravagante e bizzarra attrice sul viale del tramonto ed il suo avido e dispotico agente TREVOR.

Tutti pensano di avere a loro disposizione questo appartamento che invece, per una serie di equivoci e contrattempi, è trafficatissimo.

Così accade che mariti e mogli si trovino contemporaneamente e senza ragione nello stesso luogo, dovendo mentire l’uno all’altra facendo sparire e riapparire i rispettivi amanti dall’armadio a muro.

L’armadio a muro è infatti il vero fulcro della storia dove ogni personaggio crede di trovare la persona dei suoi desideri ma involontariamente finisce per trovarne sempre qualcun’altra! Un vortice di intrecci, doppi sensi, inganni, scene piccanti, tradimenti, malintesi e gags che troveranno una lieta soluzione solo alla fine …

“Tutti nell’armadio!” è una frizzante bizzarra commedia d’intrattenimento che strizza l’occhio a pièces teatrali americane e inglesi di autori come Ray Cooney, John Chapman, George Kaufman passando per Niel Simon, Michael Frayn, Billy Wilder per finire a Georges Feydeau dove i meccanismi ben oliati di entrate e uscite, porte che si aprono e chiudono e battute fulminanti danno vita a un caleidoscopio di personaggi e situazioni che, con un vortice dal ritmo incalzante, finisce per portare lo spettatore dentro il gioco al massacro degli equivoci e delle impreviste agnizioni finali che si complica, si raddoppia, si triplica e si quadruplica in omaggio a quelle scatole cinesi di cui non si riesce mai a individuare il fondo.

“Tutti nell’armadio” è uno spettacolo fuori concorso ed è il penultimo appuntamento di Ascoliscena che si chiuderà il prossimo 12 febbraio con la serata di premiazioni della rassegna 2021-2022 e la terza edizione di Avis In Corto realizzata con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

La Rassegna Ascolinscena è realizzata anche grazie al contributo di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e di Fainplast srl.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 29 e domenica 30 gennaio sono già in vendita presso il Teatro PalaFolli (0736 35 22 11) o on-line su www.palafolli.it

Si ricorda che per l’accesso al teatro, come da disposizione ministeriale, è richiesta esibizione di Green Pass Rafforzato e l’uso della mascherina Ffp2, anche durante lo spettacolo.

Inizio spettacolo:

sabato 29 gennaio ore 21:00

domenica 30 gennaio ore 17:30

Costo biglietti: € 10,00

Per info: www.palafolli.it – 0736 35 22 11