Videx Yuasa Grottazzolina, Coach Ortenzi: “A inizio stagione avremmo firmato per questa classifica.”

Tre set disputati e altrettanti punti conquistati sul parquet esterno di San Donà di Piave. Dopo un avvio in sordina, una costante di queste prime giornate, la Videx Yuasa ha trovato il bandolo della matassa in una gara punto a punto che non ha mai dato la sensazione di poter sfuggire dalle mani di Vecchi e compagni.

Ragguardevole la prestazione offensiva con ottime percentuali realizzative soprattutto al centro. 8 punti per Cubito, due dei quali a muro, per un complessivo 86% in attacco. 6 punti per Bartolucci, di cui un ace, un muro e quattro attacchi vincenti su quattro per un limpido 100% di efficacia. Se anche capitan Vecchi viaggia in doppia cifra (11 punti, 55% in attacco), Breuning rappresenta la solita certezza con 22 punti messi a referto (56% in attacco) e statistiche puntualmente da aggiornare: superate le quote dei 1500 attacchi vincenti e dei 1800 punti in serie A (già 115 in questa stagione).

Numeri che fanno ovviamente piacere a coach Massimiliano Ortenzi, fermamente convinto della possibilità e necessità di alzare ancora l’asticella: “Ci prendiamo tutto quanto di buono ottenuto a San Donà, a cominciare dai tre punti. Non siamo troppo soddisfatti della prestazione al servizio così come delle opportunità che abbiamo concesso agli avversari senza invece sfruttare al meglio tutte quelle che ci siamo costruiti. Tuttavia abbiamo ovviato a questo giocando molto bene in attacco ed offrendo tanta sostanza e continuità nel cambio-palla. L’aspetto davvero positivo della serata è stata la capacità dei ragazzi di non farsi pesare gli errori conservando sempre la lucidità necessaria per portare a casa il risultato. Ci godiamo questa vittoria pur sapendo che c’è ancora parecchia strada da fare.”

Se la continuità di gioco è ancora da perfezionare, quella dei risultati sta permettendo a Vecchi e compagni di muovere continuamente la classifica collezionando punti di partita in partita. Un dato non così scontato alla luce del probante inizio di campionato che il calendario poneva di fronte: “Fatta eccezione per la trasferta di Vibo Valentia, siamo sempre riusciti a fare punti e questo è sicuramente un pregio – ha aggiunto la guida grottese -. Se qualcuno ce lo avesse detto a inizio stagione, avremmo sicuramente firmato per trovarci in questa situazione di classifica dopo appena cinque giornate. La convinzione che ci portiamo dietro però è che possiamo esprimerci ancora meglio di così. E’ giusto guardare la classifica perché ci offre motivazioni e consapevolezza ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa, con umiltà, senza accontentarci.”

Adesso testa alla prossima sfida: domenica 6 novembre (ore 16) al PalaGrotta ci sarà Lagonegro per il quinto turno di andata.