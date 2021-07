Volley, Albino Massaccesi eletto vicepresidente di Lega

Albino Massaccesi vice presidente della Lube è stato eletto vicepresidente di Lega.

Ritorno ai vertici della Lega Pallavolo Serie A per Albino Massaccesi. L’amministratore delegato e vicepresidente della Cucine Lube Civitanova succede a Stefano Fanini in quota SuperLega come vicepresidente di Lega, incarico già ricoperto per molto tempo fino allo scorso anno.

“Mi fa molto piacere il rinnovo della fiducia – la reazione di Massaccesi -. Ringrazio i consiglieri eletti e Massimo Righi per quest’attestato di stima. Siamo chiamati tutti insieme a rilanciare il movimento dopo gli effetti negativi della pandemia e ci batteremo per restituire ai tanti appassionati le emozioni del volley dal vivo”.

La nomina è arrivata durante il Consiglio di Amministrazione della Lega Volley, riunitosi nella prima riunione dalla sua elezione avvenuta il 13 luglio. In quota Serie A2, invece, è stato riconfermato Angelo Agnelli (Agnelli Tipiesse Bergamo).

Il Consiglio sotto la presidenza di Massimo Righi è anche composto da Filippo Maria Callipo (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), Lucio Fusaro (Allianz Milano), Catia Pedrini (Modena Volley), Stefano Santuz (Pallavolo Padova) e Gino Sirci (Sir Safety Conad Perugia) in quota SuperLega, per la Serie A2 Massimo D’Onofrio (Moaconcept Ortona) e per la Serie A3 Sergio Di Meo (Ismea Aversa).