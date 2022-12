Volley, il bilancio biancorosso del 2022 in casa Lube

Per la A.S. Volley Lube si chiude un anno solare caratterizzato dal terzo Scudetto consecutivo e da un importante ringiovanimento del roster nel corso dell’estate con l’intenzione di gettare le basi per un nuovo ciclo.

Il 2022 ha segnato la fine di un’era con l’addio di senatori come Osmany Juantorena, Jiri Kovar e Robertlandy Simon e ha visto partire altri biancorossi amatissimi dai tifosi come Andrea Marchisio e Ricardo Lucarelli, ma anche la promessa Rok Jeroncic, in prestito a Catania e da poco campione d’inverno in A3. Il volley mercato estivo ha portato a Civitanova atleti emergenti di qualità come Mattia Bottolo, Barthelemy Chinenyeze, Francesco D’Amico, Giacomo Gottardo e Alex Nikolov, mentre un altro giovane in ascesa, Ionut Ambrose, si è unito al gruppo dopo un’annata da ricordare nel vivaio dell’Academy Volley Lube e con la Nazionale di categoria.

Il nuovo capitano

Con la rivoluzione nel team, la fascia di capitano è stata assegnata a Luciano De Cecco, tra i grandi protagonisti degli ultimi successi biancorossi e in prima linea per favorire la crescita del nuovo gruppo squadra cuciniero.

Il bilancio delle partite del 2022 in numeri

49 gare disputate (33 vittorie, 11 sconfitte):

_ 35 in SuperLega Credem Banca con 26 vittorie e 9 sconfitte.

_ 24 nella Regular Season di SuperLega con 18 vittorie e 6 sconfitte.

_ 11 nei Play Off Scudetto con 8 vittorie e 3 sconfitte.

_ 10 in CEV Champions League (8 nella fase a gironi, 2 nella fase a eliminazione diretta) con 7 vittorie e 3 sconfitte.

_ 2 in Coppa Italia con 2 sconfitte.

_ 2 in Del Monte® Supercoppa con 1 vittoria e 1 sconfitta.

Due Finali per un titolo disputate: Scudetto e Supercoppa.

1 titolo conquistato: Scudetto a maggio 2021/22.

1 argento tricolore nella Supercoppa a novembre 2022.

Il bilancio delle gare giocate suddiviso tra le due stagioni dell’anno solare 2022.

Gare giocate nel 2022 (stagione 2021/22)

29 gare (20 vittorie, 9 sconfitte) così suddivise:

– 22 di SuperLega (11 Regular Season e 11 Play Off): 17 vittorie e 5 sconfitte, 9-2 nella stagione regolare, 8-3 nella seconda fase.

– 1 di Coppa Italia (Quarti): 1 sconfitta.

– 6 di Champions League: (4 Fase a Gironi, 2 Quarti) 3 vittorie e 3 sconfitte, 3-1 nella Pool, 0-2 nei Quarti.

Gare giocate nel 2022 (stagione 2022/23)

20 gare (14 vittorie, 6 sconfitte) così suddivise:

– 13 di SuperLega (tutte in Regular Season): 9 vittorie, 4 sconfitte.

– 4 di CEV Champions League: (Fase a Gironi) 4 vittorie, nessuna sconfitta.

– 2 di Supercoppa: (Semifinale e Finale) 1 vittorie e 1 sconfitta.

– 1 di Coppa Italia (Quarti): 1 sconfitta.