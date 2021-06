Volley, la Lube saluta Yoandy Leal

Dopo aver vinto tutto insieme, A.S. Volley Lube e lo schiacciatore Yoandy Leal si ritroveranno in campo da rivali.

Nella stagione 2021/22 l’attaccante cubano vestirà la maglia di Modena. Durante il triennio in biancorosso l’atleta caraibico ha alzato al cielo un Mondiale per Club, una Champions League, due Scudetti e due Coppe Italia facendo valere la sua incisività in attacco.

La Cucine Lube Civitanova ringrazia Yoandy per aver contributo a raggiungere obiettivi prestigiosi con le sue giocate e lo saluta con un grande in bocca al lupo.