Volley, Simon (Lube): Con Modena dovremo giocare concentrati

Simon: “Con Modena dovremo fare il nostro gioco ed essere più concentrati”.

A 5 sigilli dal record personale di 1000 punti nelle competizioni tricolori e reduce dal successo al tie break contro Milano all’Allianz Cloud, il centrale biancorosso Robertlandy Simon si aspetta una Cucine Lube Civitanova più quadrata e costante sabato 16 gennaio (ore 18 con diretta Rai Sport e Radio Arancia) all’Eurosuole Forum nell’ottava giornata di ritorno contro la Leo Shoes Modena, già battuta con il massimo scarto nel girone di andata al termine di tre set tiratissimi, con tutte partenze diesel dei cucinieri e altrettanti recuperi mozzafiato.

Robertlandy Simon (centrale Cucine Lube Civitanova): “Modena è una squadra di campioni che gioca un ottimo volley. Anche sul nostro campo non avremo vita facile. Daremo il massimo, ma con gli emiliani le gare sono sempre tirate. Parliamo di una squadra grintosa, che non molla mai e che contrattacca molto grazie al lavoro del muro-difesa. Se la cavano bene anche dai nove metri. Non scordiamo poi le individualità, come gli ex biancorossi. Dovremo fare il nostro gioco senza mai darci per vinti. Conterà anche avere più costanza rispetto al match di Milano, in cui abbiamo avuto alti e bassi. Sono a 5 punti personali dai 1000 in Italia? Non controllo le statistiche, mi fa piacere saperlo ed essere utile al gruppo. I veri valori delle squadre verranno fuori ai Play Off perché ora, tra i rinvii per il Covid-19 e i turnover, non tutto è definito. Di sicuro anche Itas e Leo Shoes sono top team come Lube e Sir”.