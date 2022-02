Volley, sorteggio Champions per la Lube: pericolo derby italiano

Urne europee insidiose per la Cucine Lube. E’ calato sipario sulla Fase a Gironi della Champions League 2022 con gli ultimi recuperi.

Oggi, venerdì 18 febbraio (ore 13), in Lussemburgo, si procederà con il sorteggio degli accoppiamenti per i match dei Quarti di Finale. Le migliori quattro prime classificate nelle Pool del 4th Round non potranno affrontarsi tra loro, ma pescheranno tra le tre migliori seconde e la quinta prima (Civitanova) in base alla comparazione tra le vincitrici dei gironi.

Urna delle quattro teste di serie:

Jastrzebski Wegiel (POL) – Vincitrice della Pool A

Dinamo Mosca (RUS) – Vincitrice della Pool B

Berlin Recycling Volleys (GER) – Vincitrice della Pool D

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Vincitrice della Pool E

Seconda fascia

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Vincitrice della Pool C

Groupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Seconda nella Pool C

Zenit San Pietroburgo (RUS) – Seconda nella Pool D

Trentino Itas (ITA) – Seconda nella Pool E

La vittoria al tie break del Berlino contro San Pietroburgo ha fatto scivolare la Cucine Lube Civitanova nell’urna della seconda fascia. Gli uomini di Chicco Blengini rischiano il derby italiano con i Block Devils o un confronto scomodo contro la Dinamo Mosca. Le altre insidie vengono dalla Germania e dalla Polonia, ovvero Berlino e Wegiel.