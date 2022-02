ABIS Biliardo – Paolo Gamboni e Simone Ercolani vincono il 1° Memorial Nildo Cardellini

Lunedì 31 gennaio si sono svolte le fasi finali del 1° Memorial Nildo Cardellini, gara Singolo organizzata dal Circolo Auser Fanano di Gradara PU, in collaborazione con ABIS Biliardo Rimini-Pesaro, e dedicata a Nildo giocatore di biliardo, il cui ricordo come ottimo giocatore, persona corretta e gentile rimane in tutti noi.

Si giocava a boccette su biliardi con buche, partite ai punti 70 per i 3° cat. e punti 80 per i 1/2 cat. Cospicua affluenza di giocatori che hanno formato ben 13 batterie (104 giocatori).

La competizione era divisa in due sezioni.

Quella riservata ai giocatori di 1°/2° cat. è stata vinta da Paolo Gamboni, giocatore di Cattolica del Bar Euro RN, che ha sconfitto in finale per 81-70 Renzo Zanotti, sammarinese che milita nella squadra del Bar Incontro a Riccione RN. Gamboni aveva superato in semifinale Roberto Vichi (Auser Fanano PU), e nei Quarti Glauco Carloni ( Circolo Rossini PU). Zanotti si era imposto su Ivan Magnani (Auser Fanano PU).

Buona stagione sportiva per Paolo Gamboni che ha vinto anche il 3° Trofeo Bar Euro Singolo 1-2 cat il 16/11/2021.

La sezione 3° cat. ha visto prevalere Simone Ercolani, sammarinese in forza al Bar Incontro di Riccione RN, che ha superato in finale per 70-62 Omar Capellini (Bar Santa Maria S.Giovanni in Marignano RN). Ercolani aveva vinto in semifinale con Lindo Magi (Auser Fanano), mentre Capellini aveva superato Luigi Dell’Onte e Edgardo Sanchioni.

Simone Ercolani aveva colto un altro successo il 22/11/2021 vincendo il 1° Torneo Dell’Arzilla in coppia con Maurizio Menegon,

Graditissima presenza di Simone Cardellini, figlio di Nildo scomparso da ottobre 2019, che con grande emozione ha seguito i vari incontri e poi ha premiato i vincitori della gara.

Si ringraziano Walter Di Mattei e Alessandro Lapi del Circolo Auser Fanano per la gradita ospitalità, Fabrizio Salvatori arbitro della serata finale.

Apprezzata presenza di Goffredo Bacciaglia presidente ABIS Rimini-Pesaro e Gianni Bonifazi VicePresidente ABIS.

Buona affluenza di pubblico e di giocatori accorsi sia per veder giocare i Finalisti, sia per testimoniare con la loro presenza l’affetto per Nildo.

Come sempre oltre al pubblico in presenza riscontro positivo anche dagli spettatori da casa grazie alle dirette delle partite.

Classifica 1°-2° cat: 1 class. Paolo Gamboin, 2° class. Renzo Zanotti, 3° class. pari merito Ivan Magnani e Roberto Vichi, 5° class. pari merito Alessandro Gasparini, Glauco Carloni, Andrea Muccioli, Andrea Paglia (che non ha potuto partecipare alle fasi finali).

Classifica 3° cat: 1° class. Simone Ercolani, 2° class. Omar Capellini, 3° class. pari merito Edgardo Sanchioni e Lindo Magi, 5° class. Luigi Dell’Onte.



Vi diamo appuntamento alla seconda edizione nel 2023.



