Al Cinema Gabbiano il docufilm Camino Skies: racconto lungo il Cammino di Santiago

Il Cinema Gabbiano proporrà un evento speciale alle ore 21:15 di lunedì 21 novembre con la proiezione di Camino Skies, un raro docufilm del 2019 che racconta la vita, l’amore e l’elaborazione delle perdite personali lungo il Cammino di Santiago.

Protagonisti del film sono sei sconosciuti che decidono di percorrere i 800 chilometri del celebre Camino con l’intento di superare i propri limiti e affrontare i traumi personali che la vita gli ha riservato. Turbati infatti da una perdita dolorosa o da una malattia logorante, questi sei escursionisti affrontano la lunghissima passeggiata come un viaggio spirituale: un’opportunità per guarire il dolore, osservandolo da vicino, oppure di lasciare scivolare via da sé qualcosa di logorante.

Il viaggio si rivelerà molto faticoso, ma a tratti anche esilarante, e permetterà a ciascuno di loro la possibilità di mettere alla prova i limiti della propria forma fisica e di fare i conti con i traumi del passato.

I registi esordienti Fergus Grady e Noel Smyth osservano con grazia i pellegrini, tutti di origine australiana o neozelandese – non a caso questi sono anche i due Paesi produttori del documentario. La loro attenzione non è tanto sui drammi individuali – una donna che ha vissuto la terribile doppia perdita del marito e del figlio, morti a distanza di 16 giorni l’uno dall’altro; una donna con un’artrite invalidante che riesce a camminare per circa 25 km ogni giorno prima di passare la notte in un letto a castello del dormitorio; un padre che affronta il Cammino in memoria della figlia di 17 anni morta di fibrosi cistica – quanto sui sentimenti che si producono convivendo con altri sconosciuti per cinque lunghe settimane. Il film è la testimonianza della crescita di una forma di cameratismo che sorge dal dolore, la capacità di offrire supporto, accoglienza, solidarietà, fino a sviluppare una piena empatia.

Camino skies – che sarà proiettato al Gabbiano in versione originale sottotitolata – risulta così un’opera straziante ma ricca di valori e dunque formativa, come avviene ogni qual volta persone comuni riescono a mettersi alla prova per compiere imprese straordinarie.

Per chi voglia assicurarsi il posto in sala e saltare anche le eventuali file alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it

