Cesena-Ancona 0-1, i dorici volano in classifica

Pubblico delle grandissime occasioni (oltre 10.000 spettatori) al Manuzzi per un Cesena-Ancona da altre categorie per intensità, ritmo e cornice. Davanti ai 1409 anconetani arrivati in Romagna, i dorici di Gianluca Colavitto sfoderano una prestazione di cuore e sostanza presentando un inedito 3-4-3 dal primo minuto con l’inserimento di un difensore (Bianconi) al posto di un centrocampista (Gatto) che sconvolge i piani di mister Toscano. A sbloccare l’incontro per lo 0-1, nella ripresa, il solito Alberto Spagnoli che sale a quota otto reti in campionato prendendosi anche il lusso di far esplodere il settore biancorosso come fatto, in passato, da attaccanti come Mauro Bertarelli e Salvatore Mastronunzio. Al termine grande gioia anconetana che accorcia verso i piani altissimi della classifica.

CESENA-ANCONA 0-1

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Calderoni; Albertini, Bianchi, Saber, Adamo (21st Zecca); Chiarello (21st Shpendi); Ferrante, Corazza All. Toscano

ANCONA (3-4-3): Perucchini; Mondonico, De Santis, Bianconi; Barnabà (31st D’Eramo), Simonetti, Prezioso, Martina; Moretti (42st Moretti), Spagnoli, Di Massimo (31st Gatto) All. Colavitto

Arbitro: Virgilio di Trapani

Reti: 9st Spagnoli

Note: ammoniti Bianconi, Calderoni, Simonetti, Saber, Di Massimo, Mondonico, De Santis, Tozzo. Angoli 5-3, recuperi 1’+ 4′, spettatori 10.864 per un incasso di 74.666 euro.