Fermana-Imolese 1-2, canarini sconfitti nello scontro diretto

Brutta sconfitta per la Fermana nello scontro diretto con l’Imolese. Per i canarini una prestazione decisamente non all’altezza dell’importanza di questa partita, soprattutto nella prima frazione in cui l’Imolese ha meritato di andare negli spogliatoi in vantaggio per 2-0. Una Fermana confusionaria e mai pericolosa al contrario di un avversario decisamente più in palla fisicamente e dal temperamento decisamente più agguerrito e combattivo. Nella ripresa la partita cambia volto. Ii canarini mettono alle corde l’Imolese, costruiscono molto di più rispetto alla prima frazione, riescono ad accorciare con una prodezza di Fischnaller. Il finale è un autentico assedio da parte della Fermana, ma la formazione allenata dall’ex Antonioni resiste agli assalti portando a casa una vittoria pesantissima. Un vero peccato per la Fermana che, tra l’altro, ha giocato in superiorità numerica per metà del secondo tempo. Come capitato anche altre volte in questo campionato, la squadra gialloblù non è riuscita ad approfittare del vantaggio di un uomo. Il prossimo avversario si chiama Carrarese, ma prima di pensare alla prossima sfida meglio riflettere bene su cosa non ha funzionato nello scontro di questa sera con l’Imolese.

FERMANA – IMOLESE 1-2 (p.t. 0-2)

MARCATORI 30’ Zanini, 37’ Fonseca, 14’st Fishnaller

FERMANA (4-3-3) Nardi; Eleuteri (38’st Romeo), Parodi, Pellizzari, Carosso (38’st Sprdalieri); Scorza, Giandonato, Graziano (30’st Tulissi); Pinzi (18’st Maggio), Bunino (38’st Misuraca), Fischnaller.

A disposizione: Borghetto, Luciani, De Nuzzo, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Nannelli, Gkertsos.

Allenatore: Stefano Protti

IMOLESE(3-5-2) Rossi; Zagnoni, Fort, Eguelfi; Cerretti, Castellano (38’st Faggi), Zanini, Anan (16’st Zanon),Agyemang; Stjepovic (25’st Scremin), Fonseca (16’st Pagliuca).

A disposizione:Adorni, Molla, De Vito, Rocchi, Manfredonia, Milani, Selleri.

Allenatore: Mauro Antonioli

ARBITRO Emanuele Frascaro di Firenze (Giudice/Marchese/Leone)