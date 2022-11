Fermana-Lucchese 1-0, Misuraca regala i tre punti ai canarini

La Fermana ritorna al successo dopo un’astinenza che durava dallo scorso 18 settembre (2-0 al Cesena).

Vittoria sicuramente meritata per i gialloblù che riescono ad avere la meglio di misura sulla Lucchese grazie alla rete messa a segno da Misuraca al 20’ del primo tempo. Dopo tante settimane in cui la formazione canarina aveva raccolto sempre meno di quanto avrebbe meritato, oggi riesce a riconquistare la posta piena nonostante una gara tutt’altro che spettacolare ma in cui i gialloblù hanno cercato con più insistenza la vittoria rispetto alla Lucchese. Inizia una settimana intensa con il turno infrasettimanale di martedì in casa del Siena e poi sabato di nuovo al Recchioni con la Reggiana. I tre punti di oggi rappresentano un bel ricostituente per un gruppo che, va detto, ha comunque sempre mostrato una grande compattezza anche quando i risultati non arrivavano.

FERMANA – LUCCHESE 1-0 (p.t. 1-0)

MARCATORI 20’ Misuraca

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Eleuteri, Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (19’st Carosso); Romeo (36’st Spedalieri), Giandonato, Misuraca; Pinzi (19’at Scorza), Fischnaller, Maggio (41’st Bunino)

A disposizione: Vaccarezza, Nardi, Graziano, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Nannelli, Gkertsos, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

LUCCHESE (4-4-2) Cucchietti; Maddaloni (40’st Merletti), Benassai, Bachini, Alagna (40’st Semprini); Mastalli (20’st D’Alena), Ferro (10’st Rizzo Pinna), Visconti; Bruzzaniti; Romero (20’st Bianchimano), Ravasio.

A disposizione:Galletti, Semprini, Franco, D’Ancona, Catania, Pirola.

Allenatore: Ivan Maraia

ARBITRO Mattia Ubaldi di Roma 1 (Pelosi, Sicurello, Vincenzo)

NOTE Ammonizioni: Maddaloni, De Nuzzo, Bruzzaniti, Eleuteri, Giandonato, Bachini, Merletti, Borghetto Espulsioni: Corner: 4-1 Recuperi p.t 0’, s.t.6′