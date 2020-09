In arrivo a Fano la XVIII edizione del BrodettoFest

A Fano torna il BrodettoFest: un pieno di novità per la XVIII edizione. Dall’11 al 13 settembre torna l’evento dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico.

In programma lo spettacolo della cucina stellata, talk show, laboratori per bambini, escursioni in mare e il nuovo format della ristorazione

Conto alla rovescia per la XVIII edizione di BrodettoFest, manifestazione dedicata al piatto simbolo della tradizione marinara in programma a Fano dall’11 al 13 settembre con degustazioni di zuppe, cooking show stellari, assaggi e abbinamenti “mondiali” di vino, laboratori per i bimbi dedicati alla scoperta del mare, grandi ospiti.

“L’edizione 2020 doveva essere quella dell’anno della maturità per il nostro Festival – ha affermato Confesercenti Pesaro e Urbino –. Grazie alla collaborazione del Comune e della Regione abbiamo messo da parte i dubbi e deciso di lavorare sulla sicurezza e sugli operatori per garantire comunque la manifestazione. Che sarà, lo anticipiamo, ricca di appuntamenti e gusto.”

“Fano c’è, BrodettoFest c’è” ha sottolineato il sindaco di Fano Massimo Seri che ha aggiunto: “Non potevamo che trovare, con Confesercenti, il modo per garantire la XVIII edizione del Festival più longevo – e gustoso – della nostra città. Un plauso anche alla Regione senza la quale sarebbe stato difficile riuscirci”.

Tra le novità dell’edizione alle porte il nuovo format gastronomico della kermesse che sostituisce gli stand del lungomare con un servizio di ristorazione di qualità. Una scelta fatta dagli organizzatori – Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano con il contributo di Regione Marche, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e Camera di Commercio delle Marche – per valorizzare un grande piatto, assaporarlo in piena sicurezza e garantire a tutti di inebriarsi con il sapore unico del “Brodetto alla fanese”.

I visitatori del Festival potranno, infatti, gustare la zuppa di pesce, per i tre giorni del festival, al prezzo convenzionato di 20€ prenotando nei 30 ristoranti della città che partecipano all’iniziativa e che saranno collegati ai luoghi della kermesse da una navetta gratuita, il “Brodetto Bus” Fano (venerdì dalle 19 alle 23; sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23).

Nuove anche le aree dell’evento: il Palabrodetto, che accoglierà lo spettacolo della cucina, sarà allestito nella Tensostruttura del lungomare; il Palco centrale, dove si svolgeranno i talk show e le presentazioni, sarà collocato nella Cavea del Lido; la divertente area “Brodetto&Kids” animerà largo Seneca, al centro della passeggiata. Tutti gli spazi e gli appuntamenti saranno accessibili solo su prenotazione da effettuarsi tramite telefono allo 0721.54708 o tramite Prenotiamo.App.

Per tre giorni torneranno anche le conferme attese dagli aficionados del BrodettoFest: come i cooking show del Palabrodetto, in cui il pubblico potrà assistere alla preparazione dei piatti di chef blasonati, gustandoli. Si parte venerdì 11 settembre, alle 20, con Chef Erny Lombardo, il “cuoco d’Italia” pronto a preparare, e far assaggiare, “Maccheroncini di Campofilone con vongole, fasolari e canolicchi”; si prosegue sabato 12 settembre, ore 20, con Cristina Bowerman del Glass Hostaria di Roma e la sua “Pasta mista, alghe e frutti di mare”; domenica 13 settembre largo alle stelle di Gambero Rosso Channel: alle 13 il travolgente Max Mariola presenterà la sua “Polentina di mais ottofile con cozze e pomodoro pendolino marchigiano” mentre alle ore 20 il cuoco contadino Giorgio “Giorgione” Barchiesi il suo “Il Mare con i piedi nell’orto”. I loro piatti, proposti al pubblico (costo 20€, prenotazione obbligatoria) saranno serviti in abbinamento al vino ufficiale del Festival: il Bianchello del Metauro Doc proposto dalle 9 cantine del progetto Bianchello d’Autore.

La tutela del mare, le specificità dell’Adriatico e i temi d’attualità del settore saranno al centro dei talk show che si alterneranno sul Palco centrale della Cavea. La loro coordinazione sarà affidata allo storico amico del Festival Federico Quaranta, conduttore di Linea Verde Radici (Rai1) e Decanter (Radio2 – Rai) che sabato 12 settembre alle 19 presenterà il suo libro “Terra” (Sperlink & Kupfer, 2019) e che domenica 13 settembre alle 19 coinvolgerà il pluripremiato ciocco-gelatiere e artista del dolce Paolo Brunelli con l’intervista “Memoria gustativa, gelateria evolutiva: che Combo!” a cui seguirà la degustazione del suo “Gelato Mandorle e Casciotta d’Urbino Dop”.

Da non perdere le degustazioni di vino a cura di Luca Gardini, il campione del mondo dei sommelier, ideatore di Gardini Wine Notes. “The Wine Killer” sarà a Fano per guidare gli appuntamenti alla scoperta della Doc del territorio, il Bianchello del Metauro, sabato 12 e domenica 13 settembre, alle ore 18 al Palabrodetto. Costo 10€, prenotazione obbligatoria.

Spunti d’attualità, approfondimento e nuovi progetti saranno inoltre presentati durante gli appuntamenti promossi da Coldiretti, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (sabato 12 settembre, ore 13, cooking show di Laura Calvani e Franca Duro – costo 15€, prenotazione obbligatoria); Assam, l’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (domenica 13 settembre, ore 11, degustazione di olio con Barbara Alfei); Svim (società di Sviluppo della Regione Marche) che alle 16 di domenica 13 settembre proporrà l’appuntamento “Progettare in Blu” con la consegna dei Voucher Investinfish per servizi innovativi in Pesca e Acquacoltura e il cooking show dimostrativo del progetto SeaLand nell’ambito dei voucher 4helix+ Talk sul Civic Crowdfunding nel settore dell’economia blu.

Per i più piccoli tornano poi le iniziative di “Brodetto & Kids” realizzate in collaborazione con il MIPAAF nel centralissimo Largo Seneca del lungomare Simonetti. Si conferma infatti, per il terzo anno consecutivo, la collaborazione di prestigio tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il BrodettoFest. Un connubio che – con laboratori, presentazioni ed eventi dedicati – punta a valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e formativo di un territorio, promuovere la pesca intelligente e compatibile e lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che da essa dipendono. “Brodetto&kids” sarà attivo nei giorni dell’evento, dalle 18 alle 22, con gli appuntamenti a prenotazione obbligatoria.

Per i più curiosi sarà inoltre possibile, sabato 12 settembre, alle 9 e alle 11 (costo 5€, prenotazione obbligatoria), salpare sulla BrodettoBoat per l’escursione “Tutti a moll…uschi” alla scoperta degli allevamenti di cozze dell’Adriatico e della pesca di vongole insieme al Professor Corrado Piccinetti, biologo marino.

Inaugurazione venerdì 11 settembre, ore 19, Palco Cavea.

FestivalBrodetto.it