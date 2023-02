Incontro tra Confcommercio Marche Nord e il nuovo Prefetto Emanuela Saveria Greco

Questa mattina Confcommercio Marche Nord con il direttore Amerigo Varotti, che ha portato anche i saluti del vicedirettore Agnese Trufelli, assente per precedenti impegni, il presidente Angelo Serra, il vicepresidente Barbara Marcolini e il presidente di Terziario Donna Patrizia Caimi, ha avuto il piacere di incontrare il nuovo prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco.

Un incontro cordiale e proficuo, durante il quale ci si è confrontati su diverse tematiche di stretta attualità e riguardanti il territorio.

Confcommercio ha presentato la proprie strutture e le tante iniziative, ed ha apprezzato particolarmente l’entusiasmo del nuovo prefetto in riferimento alla valorizzazione del prestigioso e bellissimo Palazzo Ducale di Pesaro.

Si apre un nuovo periodo di collaborazione tra Confcommercio e Prefettura a tutti i livelli, sia per quanto concerne le competenze specifiche del Prefetto come rappresentante di governo che per gli aspetti culturali, di valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze verso Pesaro capitale della cultura 2024.