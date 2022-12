Rimini-Ancona 2-1, Colavitto: Dobbiamo alzare l’attenzione in difesa

Mister Colavitto in sala stampa dopo la sconfitta dei dorici contro il Rimini.

“Il calcio è uno sport fantastico, sia negli aspetti positivi che in quelli positivi. Stasera – ha detto l’allenatore biancorosso -, nonostante la sconfitta, mi voglio portare a casa le cose migliori. Abbiamo subito due gol su palla inattiva, un calcio d’angolo che non so nemmeno se ci fosse. Contava la vittoria, volevamo arrivare a trentuno punti, non ci siamo riusciti. Spesso si parla della fase difensiva dell’Ancona, dobbiamo alzare l’attenzione. Anche quando siamo passati in vantaggio non mi sono piaciuti. Non voglio togliere l’esultanza ai ragazzi, però avremmo dovuto festeggiare un po’ di meno. Abbiamo dato modo al Rimini di organizzarsi e ci hanno punito quasi subito. Ma dicevo delle cose positive: Dopo un anno e mezzo ho mandato in campo Berardi, un ragazzo che ha sofferto tanto. Adesso pensiamo alla Recanatese, il capitano negli spogliatoi ha detto ai compagni di alzare immediatamente la testa, mi ha fatto piacere. Simonetti? E’ l’emblema di come dovrebbe essere un calciatore. Prima viene l’uomo”.