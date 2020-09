“Organizzazione di emergenza impeccabile. Tutti hanno espresso il meglio delle proprie competenze. Continueremo a seguire l’evoluzione della situazione a garanzia della salute dei cittadini”. È quanto ha affermato il presidente Luca Ceriscioli che ha accompagnato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sul luogo dell’incendio che ha devastato un tratto dell’area portuale di Ancona. “La visita del ministro è il segno di un’attenzione importante, da parte dello Stato, in un momento particolare per la città di Ancona e per le Marche, che coincide con la programmazione delle risorse che sta avvenendo a livello centrale. Quindi una presenza in un momento di necessità, ma con lo sguardo rivolto al futuro”. Ceriscioli ha poi rimarcato che, “fin dalle prime ore dell’incendio, tutte le strutture di soccorso si sono attivate secondo le proprie competenze, assicurando il pieno controllo della gestione dell’emergenza”.





