XMASTERS: Oggi Calcaterra e domani Rosolino a Senigallia

All’anagrafe è Giulia Calcaterra, ma su Instagram risponde al nome di Selvatica: è lei la star indiscussa di oggi a XMasters, la kermesse di sport action che domani a Senigallia chiuderà la sua undicesima edizione. “Nel 2014, dopo l’esperienza in tv come velina, ho capito che i social potevano e dovevano essere sfruttati per condividere messaggi positivi, per superare i momenti di difficoltà mostrando allenamenti e attimi di felicità” ha detto dal palco del Village l’ambasciatrice Foodspring, madrina della manifestazione per un giorno. Giulia Calcaterra, famosa per i viaggi e lo stile di vita ad alto tasso adrenalinico, si è rivelata una ragazza acqua e sapone. Tanto sport e tanti valori alla base dell’intervista alla giovane fit influencer, appassionata di surf e sport estremi che a XMasters ha potuto testare numerose attrezzature a disposizione del pubblico.

Protagonisti della kermesse dedicata allo sport anche il surfista romano Roberto D’Amico, da anni attento alla salvaguardia dell’ambiente, e il content creator Nick Pescetto. Entrambi sono stati intervistati al main stage da Leonardo Franceschini di ‘Tuttologic Surf’. Per gli amanti della natura D’Amico sarà al Village anche domani per guidare un cleanup a partire dalle 10, mentre Nick Pescetto e la sua ‘Your Creative Academy’

Lo sportivo del giorno è stato l’atleta Alessio Di Chirico, fighter di MMA noto nel mondo dei combattimenti con il soprannome di ‘Manzo’, mentre è stata ospite del Village a sorpresa la velista e campionessa olimpica di surf Alessandra Sensini, che ha provato molte attrezzature a disposizione di XMasters.

E domani, gran finale per l’ultimo giorno di XMasters 2022: sarò ospite al Village il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino che, grazie ad Arena, allenerà i primi dieci fortunati che negli scorsi giorni si sono iscritti al portale www.xmasters.it per un irripetibile corso intensivo di nuoto. Il supervip sarà poi atteso alle 17 al main stage e poi sarà a disposizione dei fan per foto e autografi.

L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.

XMasters shared by Radio Deejay e m2o

Dal 16 al 24 luglio 2022 a Senigallia – Lungomare Mameli.

Ingresso libero

Shuttle bus con partenza dalla stazione di Senigallia alle ore 21,30 – 22,30 – 23 – 23,30 – 00

Shuttle bus con ritorno alla stazione di Senigallia alle ore 00,20 – 01,20 – 02,20 – 03,20

Costo ticket shuttle: Andata €3; A/R €5

